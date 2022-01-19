أسعار الذهب تعاود الارتفاع من أدنى مستوى لها في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت متجهة صوب أدنى مستوى لها في أسبوع واحد في الجلسة السابقة، إذ أدت احتمالية رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة عند أعلى مستوياتها في عامين، مما قلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

الأسعار الفورية ترتفع 0.17%

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.17% عند 1816.75 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعا بنسبة 0.2% عند 1810.90 دولار للأوقية، فيما صعد إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1805 دولارات للأوقية، أمس الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.25% إلى 1816.9 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعا بنسبة 0.1% إلى 1810.80 دولار، وفقا لوكالة «بلومبرج».

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وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجع في التعاملات الصباحية، وهبطت الأسعار عند مستويات 1810 دولارات للأوقية.

ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يومي 25 و26 يناير، ويتوقعون نبرة أكثر حدة في معالجة التضخم المستمر في الارتفاع، والذي يعد الأعلى منذ ما يقرب من 40 عاما عند 7%، وفقا لموقع «CNBC».

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ومن المتوقع أن «الفيدرالي الأمريكي»، سيرفع أسعار الفائدة في شهر مارس 2022، وأن يشهد العام الجاري 4 مرات لرفع أسعار الفائدة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، في حين سجل مؤشر الدولار أفضل مكاسب يومية له في 4 أسابيع، أمس الثلاثاء، مما جعل الذهب غالي الثمن لحاملي العملات الأخرى.