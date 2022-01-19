عشان ميضحكش عليك.. اعرف إزاي هتبيع الذهب بالدمغة القديمة؟

تساءل الكثير من المواطنين بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحى، بشأن قرب تطبيق الدمغة الجديدة، والتي يتم استخدام الليزر فيها بدلا من الطريقة التقليدية، حول مصير الذهب الموجود في المنازل المصرية؟ وهل سيواجه المواطنون مشكلات عند بيع المشغولات الذهبية القديم؟

كيف يمكن بيع الذهب القديم؟

هل سيتمكن المواطنون من بيع المشغولات الذهبية ذات الدمغة التقلدية، وما هو مصير الذهب القديم؟ والإجابة هي لن يواجه المواطنون أي مشكلات عند بيع المشغولات الذهبية، بحسب نادي نجيب سكرتير مشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، مؤكدًا أن الدمغة التقليدية، معتمدة وحكومية ويدفع الصائع الضرائب الخاصة بها.

الدمغة الجديدة لا تزال قيد التنفيذ

وأضاف نجيب أن الدمغة الجديدة لا تزال قيد التنفيذ وقد تستغرق ما بين عام إلى عامين، وحتى الآن لا يزال العمل بطريقة الدمغ التقليدية هي السائدة، موضحًا أن محلات الصاغة تحتوي على أطنان من الذهب مدفوع دمغة وضريبة، موضحًا أن القانون يمنع دمغ الذهب مرتين.

وأكد أن الحكومة منحت الصاغة والمواطنين بالتعامل بالمتعارف عليه من خلال شراء المشغولات الذهبية المدموغة بصورة تقليدية، لحين تعميم الدمغات الجديدة بالليزر.

خطوات بيع الذهب القديم

وحتى تتمكن من بيع المشغولات الذهبية، فكل ما سيكون عليك التوجه إلى محل الصاغة، وتقديم الذهب بالإضافة إلى فاتورة الشراء المحدد بها العيار، وعدد الجرامات، والفصوص، ويمكنك البيع بسهولة.

وهذه الطريقة سوف تستمر حتى بعد تطبيق الدمغة بالليزر، ولن يكون هناك ارتباط بين بيع المشغولات الذهبية، ووجود الدمغة الجديدة.

أسعار الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب قد شهدت اضطرابا ما بين ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم في البورصات العالمية، فبحسب نجيب، ارتفع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات اليومية بأسواق المال ليكون سعر الأوقية نحو 1821 دولارا وفي نهاية اليوم خسرت الأوقية نحو 8 دولارات، لتسجل نهائيًا 1813 دولارا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم 794 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا من الأمور الطبيعية التي يمر بها المعدن الأصفر يوميًا.