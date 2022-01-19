«عم سليمان» يروي تفاصيل تفحم سيارته أمام ميدان النهضة: «عشرة 12 سنة»

تفاصيل مؤلمة كشفها صاحب السيارة الأجرة «تاكسي»، التي تفحّمت أمس الثلاثاء قرب ميدان النهضة في محافظة الجيزة، قائلا إنّ السيارة كانت «باب رزق» ومصدر دخله الوحيد في الحياة، وأنّه نجا من الموت بـ«إذن الله» فقط: «نص العربية اللي ورا كان مولع نار، وأنا ربنا نجاني ونزلت حي».

«شياط» ثم «دخان»

بدأ «عم سليمان» حديثه في بث مباشر مع «الوطن» عن حريق سيارته، قائلا إنّه خرج للعمل في الصباح الباكر كعادته كل يوم، وبعد تنظيف سيارته تحرّك بها من الجراج حتى وصل إلى كوبري ثروت: «بدأت أشم ريحة شياط، ركنت وبصيت على العربية ملقتش حاجة قولت يبقى أكيد مش من عندي يمكن عربية تانية ورايا».

محاولات إنقاذ السيارة

استقل «عم سليمان» سيارته مرة أخرى، وقرب الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فوجئ بدخان كثيف يأتي من المقعد الخلفي للسيارة: «لسّا نازل أشوف فيه إيه لقيت نار طالعة من العربية، سحبت الطفاية وقعدت أطفي، وناس كتير نزلت تطفي معايا، والمطافي جت بسرعة كان بيني وبينها 600 متر، بس ده قدر ربنا بقى».

سيارة التاكسي كانت عشرة عمر .. بقالها معايا 12 سنة ومصدر رزقي الوحيد

وصف «عم سليمان» ما رآه أمس في حادث حريق سيارته بأنّه «ميتحكيش»: «واحد سألني انت طلعت ازاي قولتله بإذن ربنا، نص العربية اللي ورا كان بيولع وأنا راكب فيها، كأن بير بترول ضرب فيها مش نار بس، وقعدنا نطفي شمال ويمين، بس خلاص، هي أذنت بكده، كانت مصدر دخلي الوحيد وعشرة عمر، بقالها معايا 12 سنة، مفيش باب رزق إلا هي».