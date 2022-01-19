إلغاء مجازاة مدير عام في الأزهر لبراءته من تدخين «الشيشة» بمعهد ديني

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، قرار مجازاة مدير عام بمؤسسة أزهرية، بالخصم 30 يومًا من راتبه، لما نُسب إليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة تدخين النرجيلة ليلًا بمقر معهد أزهري لعدم ثبوت التهمة عليه.

سمح باستخدام المعهد لشركة بترول

وأكدت المحكمة، أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه وآخر في غضون شهر فبراير عام 2019 بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية، لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وتم عقد تلك المسابقة بالفعل، وذلك دون موافقة السلطة المختصة.

وأشارت المحكمة أن النيابة الإداريّة استقت ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماؤهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع المخالفة.

دخنوا النرجيلة ليلا في المعهد

وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن، وهي قيامه وآخرين في غضون شهر يوليو عام 2020، وبمقر انعقاد الكنترول بالتواجد وتدخين النرجيلة ليلاً، ولم يُثبت ذلك إلا بشهادة فرد حسبما ورد بوصفها، وهو ما يزعزع يقين المحكمة في ثبوتها، ومن ثم تقضي ببراءة الطاعن منها.

وتناولت المحكمة، الطلب الثاني وهو إلغاء ما تضمّنه القرار المطعون فيه، من استبعاد الطاعن من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي 2020/2021 مع حرمانه من أيّه علاوات تشجيعية أو مكافآت أو حوافز إضافية خلال تلك المدة، فهو ليس من اختصاص المحكمة، فقررت إحالته لمحكمة أخرى وهي القضاء الإداري.