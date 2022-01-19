استدعاء مترجم وطبيبة نفسية خلال التحقيق مع نجل أمينة الإيطالية

استيقظ كريم محمد جمال نجل «أمينة» الإيطالية، في الصباح الباكر اليوم الأربعاء، واستعد للذهاب إلى محكمة تيفولي في روما، لتستمع المحكمة إلى أقواله فيما حدث معه وأشقاءه وتعرضهم لسوء المعاملة والاحتجاز من قبل جدتهم «لورينا»، وذلك بعدما انتدبت المحكمة مترجم يتقن اللغتين العربية والإيطالية، وطبيبة نفسية لفحص الصحة النفسية لـ «كريم»، وسط خوف وتردد من الطفل الذي ذهب داخل المحكمة بمفرده وتم التحقيق معه وحيدا دون حضور والده، إلا أن والده حاول طمأنته وطلب منه أن يروي ما حدث معه دون زيادة أو نقصان.

تفاصيل استدعاء المحكمة لكريم

قال محمد جمال زوج أمينة الإيطالية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المحكمة طلبت التحقيق مع ابنه الأكبر «كريم»، 14 سنة، لسماع أقواله فيما حدث معه خلال فترة احتجازه لدى جدته لورينا، ولكن دون وجود والده نظرا لأن والده هو من كان يترجم حديثه في قسم الشرطة، وأن المحكمة تريد أن تتأكد من صحة أقوال الطفل بعيدا عن والده.

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ساعة ونصف الساعة من التحقيقات

وأضاف محمد جمال الشهير بـ «جيمي» أنه أوصل كريم إلى المحكمة في تيفولي بالعاصمة الإيطالية روما، وجلس في غرفة مجاورة لقاعة التحقيق يشاهدهم، بينما وفرت المحكمة مترجم أردني الجنسية يدعى «عبد الله» لترجمة أسئلة المحكمة لكريم نجل أمينة الإيطالية، وأيضا ترجمة كلام «كريم» للمحكمة، بالإضافة إلى وجود خبيرة نفسية في القاعة، مبينا أن التحقيقات استمرت ساعة ونصف الساعة.

وأوضح «جيمي» أن التحقيق دار حول عدة أسئلة تم توجيهها لكريم حول ما تعرض له في منزل جدته لوالدته، خاصة معاملته وأشقائه بطريقة عنصرية، وتحريضه على تناول المواد المخدرة، ومحاولة الدفع به ليسرق في الشوارع، والتعامل معهم بعنف، بالإضافة إلى قوله إن شقيقته «سارة» في خطر، وما موقف والدتهم من أفعال جدتهم معهم.