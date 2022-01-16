«الصحة» توضح أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر وطرق الوقاية

حددت وزارة الصحة والسكان، أسباب إصابة الأطفال بمرض السكروطرق الوقاية، خاصة بعد انتشاره بشكل كبير بين الأطفال، فضلا عن أن الوزارة ترغب في وجود مجتمع خالي من الأمراض وفقا لرؤية 2030.

أنواع الإصابة بالسكر لدى الأطفال

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، إن هناك بعض الأطفال في أعمار صغيرة، يعانون وقف أداء البنكرياس وتوقفه عن إفراز الأنسولين، ما يسبب الإصابة بمرض السكر، ولابد أخذ الأنسولين خارجيا لتعويض نقصه الناتج عن البنكرياس.

أغلب الإصابات بمرض السكر من النوع الأول

وأضاف «السبعاوي» عبر موقع وزارة الصحة الرسمي، أنه قديما كانت أغلب الإصابات بمرض السكر لدى الأطفال من النوع الأول، أما في الوقت الحالي فإن ظهور السكر من النوع انتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، إذ وصلت نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكر لدى الأطفال في بعض الدول لـ40% من المصابين بالسكر.

أسباب الإصابة بالسكر لدى الاطفال

وتابع، أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، أن هناك بعض الحالات التي تصاب بالسكر من النوع الثاني، مثل:« السمنة- العامل الوراثي- قلة الحركة- الأكل غير صحي»، هذه الحالات تسبب السكر2، أما السكر من النوع الأول يحدث بدون مقدمات تلقائي من ظهور مؤشرات لارتفاع السكر في الدم.

أعراض الإصابة بالسكر لدى الأطفال

وأوضح «السبعاوي» أن هناك بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها لمعرفة الطفل إذا كان مصاب بالسكر مثل: «وجود بقع بني على الجلد- فقدان الوزن- شرب المياه بصورة دائمة- دخول الحمام بصورة دائمة» كل هذه مؤشرات توحي إصابة الطفل بمرض السكر.

طرق الوقاية من مضاعفات السكر لدى الأطفال

وكشف أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، أن هناك بعض الطرق للوقاية من مضاعفات السكر لدى الأطفال، النظام الأول يعتمد على حساب كمية النشويات داخل الوجبات الغذائية لحساب جرعة الأنسولين مناسبة وفقا لكمية النشويات بالأكل، والنظام الآخر يعتمد على نظام الأكل بالنقط، ويجب البعد تماما على النشويات السريعة المتواجدة في السكريات والحلويات.