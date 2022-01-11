توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة وبرودة شديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها صدر منذ قليل، حالة الطقس المتوقعة على كافة البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من يوم من غدٍ الأربعاء 12 يناير 2022، حتى الجمعة 14 من الشهر ذاته.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب البيان، يتوقع الخبراء، أن تشهد البلاد غدًا الأربعاء طقسا معتدلا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يوما الخميس والجمعة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة

وعن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، يتوقع الخبراء أن يكون نشاط الرياح غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصي السواحل الغربية ومناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ يومي الخميس والجمعة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.