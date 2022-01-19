أمين «المصريين بالخارج»: مصابو حادث أبو ظبي بحالة جيدة ويخضعون للعلاج

وقع حادث إرهابي مشين للحوثيين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، ما أسفر عنه إصابة العديد من أهالي الأشقاء، وضمنهم اثنين من المواطنين المصريين، وفقًا لما قالته وزارة الخارجية المصرية، في إطار متابعة السفارة، لمتابعة أحوال الجالية هناك.

السفارة المصرية بالإمارات تقدم الرعاية الصحية بأفضل صورة

وبشأن هذا الأمر، قال المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج، خلال حديثه مع «الوطن»، إن السفارة المصرية، تعاملت بدرجة عالية من الدقة، لذا يتوجه بالشكر هو وكل المصريين بالإمارات، على سرعة التعامل مع المصابين.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد الدولي بالخارج، أن بعد علم السفارة المصرية بالحادث الإرهابي، تحرك على الفور السفير المصري شريف البديوي، لمتابعة حالة المصريين والاطمئنان عليهم، وعلى أحوالهم الصحية، قائلًا: «الحمد لله هم حاليًا بحالة صحية جيدة، حاليًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة على أكمل وجه»، متمنيًا لهم سرعة الشفاء العاجل، وأن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.

تقديم التعازي من السيسي لولي العهد الإماراتي

وفي هذا الصدد، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور علمه بالحادث الإرهابي، على الاتصال بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتقديم التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وأعرب السيسي، على إدانة مصر لهذه الواقعة الإرهابية، من الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن مصر تدعم دولة الإمارات في كل الخطوات والإجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها والمواطنين.

إعلان الميلشيات الحوثية تبنيها الحادث الإرهابي

وأسفر الحادث الإرهابي، عن وفاة 3 أشخاص، منهم 2 من دولة الهند، وآخر باكستاني، وإصابة 6 آخرون، والتحقيقات الأولية، أشارت إلى أنه كان هناك طائرات صغيرة دون طيار، المعروفة باسم «درون»، بأنها هي التي تسببت في الانفجار، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

وأعلنت الميلشيات الحوثية، أنها المسؤولة عن ذلك الهجوم الإرهابي، وفقًا لما نشر في وكالة «رويترز».

دعوة الإمارات لعقد جلسة بمجلس الأمن

حرصت دولة الإمارات، على دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماعًا، بشأن ذلك الحادث الإرهابي، وهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية، التي استهدفت منشآت مدنية في إمارة أبو ظبي، بالقرب من مطار دبي الدولي.