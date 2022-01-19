أحكام رادعة للمتهمين بقتل شاب في المرج.. «بين الإعدام والسجن المشدد»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعدة في العباسية، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، بمعاقبة المتهمين «محمد. م» (المتهم الأول)، و«سيد. م» (المتهم الرابع) بالإعدام شنقا لإدانتهما بقتل شاب عمدًا، ومعاقبة المتهم «صادق. م» بالسجن المشدد 5 سنوات (المتهم الثالث)، وببراءة «وائل. م» (المتهم الثاني) مما أسند إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان.

قتل عمد

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 20733 لسنة 2020 جنايات المرج، أن المتهمين «محمد. م، 35 عامًا، كهربائي»، و«وائل. م، 38 عامًا، كهربائي»، و«صادق. م، 32 عامًا، كهربائي»، و«سيد. م، 23 عامًا، عاطل»، في 8 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة المرج، قتلوا عمدًا المجني عليه «أحمد. ي» مع سبق الإصرار بأن أضمروا في أنفسهم الضغينة وحدثتهم أساريرهم المريرة على إثر خلاف بينهم وبين شقيقه فبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يلوح لهم من كليهما واستنسبوا لذلك أسلحة بيضاء محل الاتهام الأخير، واستدرجوهما بحجة الصُلح، وما أن لاح لهم المجني عليه حتى عاجله جميعهم بأسلحتهم البيضاء محدثين الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين قتله فأردوه صريع الموت.

ولم تفلح محاولات تداركه بالعلاج، وتقدمت تلك الجناية بأخرى مثيلتها، كما شرعوا في قتل المجني عليه «محمود. ي» مع سبق الإصرار، بعد أن شحذوا الهمم على قتله، واستدرجاه لجلسة الصُلح، وما أن ظفروا به على حين غفلة منه حتى عاجله الرابع منهم بضربة بسلاحه الأبيض أحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، حال وجود بقيتهم على مسرح الواقعة يشدون من أذره قاصدين قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو زود الأهالي عنه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «شوم، مطواه» بغير مسوغ قانوني.

شهادة والد المجني عليهما

وقال والد المجني عليهما أمام النيابة العامة، إنه على إثر مشادة بين نجله الثاني والمتهمين من الأول حتى الثالث تدخل أحد الأهالي لحلها، وحال عقدهم لجلسة الصلح تعدى المتهمون على المجني عليهما بأسلحة بيضاء أعدوها سلفاً «شوم، زجاجات، سكاكين» فأحدثوا إصابتهما الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي قاصدين قتلهما.

ونفاذًا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، تمكنت المباحث من ضبط المتهمين الثاني والثالث وبمواجهتهما أقر بارتكاب الواقعة دون أن يقصدا قتله.

وكشفت التحريات، عن إعداد المتهمين لأسلحة بيضاء للتعدي بها على المجني عليه، وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته قاصدين قتله، وشهد رئيس وحدة مباحث قسم المرج، أنه حال تدخل الأهالي لفض خلاف سابق بين المتهم الثاني والمجنى عليه الثاني، أعد المتهمون أسلحة بيضاء «مطاوي، سكاكين، شوم، زجاجات»، وعقدوا العزم على التعدي عليهما بقصد قتلهما وما أن ظفروا بهما حتى أنزلوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي.