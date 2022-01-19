تاجر ملابس ينهي حياة زميله برصاصة في أكتوبر: اتفق مع فتاة ليل لاستدراجه

أطلق تاجر ملابس الرصاص على زميله من «طبنجة 9 ملي»، لتستقر الرصاصة في رأسه ويلفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه داخل مستشفى الزهور في أكتوبر، وذلك بعد استدراجه.

وبينّت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنَّ الشاب القتيل كان بصحبة نجل عمه الذي يعمل تاجر ملابس أيضًا، في سهرة مع «فتاة ليل»، وقبل انصرافها حضر صديقها المتهم، وكان يرتدي قناعًا على الوجه، وبدأ في تهديد المجني عليه بسلاح ناري، ليجبره على التنازل عن متعلقاته الشخصية، إلا أن المجني عليه قاومه فخرجت رصاصة من سلاح كان في يد المتهم فمات على أثر إصابته.

خطة ابتزاز

وأشارت التحريات إلى أن المتهم «حسن» اتفق مع فتاة ليل تدعى «نانا»؛ لاستدراج زميليه تاجر ملابس -المجني عليه- ونجل عمه إلى سهرة حمراء، وخلالها سيحضر المتهم ويكون مقنعًا ويستولى على متعلقاتهما وفيديوهات جنسية لهما من تصوير الفتاة حتى يستخدمها في ابتزازهما، لكن المجني عليه «أشرف» بدأ في مقاومة المتهم، حتى أصيب بطلق ناري في الرأس أدى لوفاته في الحال.

ضبط الجناة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر أن المتهم وصديقته هربا عقب تنفيذ الجريمة لكن أجهزة الأمن نجحت في القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة وشرح المتهم الرئيسي تفاصيل الجريمة قائلًا إنَّه خطط لابتزاز صديقيه بفيديوهات جنسية لكن الأمر تطوّر إلى القتل.

رواية كاذبة

كان المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر تلقى بلاغًا من نجل عم الشاب المجني عليه، حاول خلاله مقدم البلاغ تضليل المباحث بأن الوفاة ناتجة عن حادث سيارة لكن المباحث نجحت في كشف غموض الواقعة وكشفت كذب رواية المبلغ وبمحاصرته بأدلة قتل المجني عليه اعترف بأنه كان بصحبة المجني عليه في سهرة حمراء وحضر شاب ملثم لابتزازهما وتمكّن من قتل المجني عليه وهرب بصحبة الفتاة فألقت المباحث القبض عليهما.