«الأرصاد» عن انخفاض درجات الحرارة: منخفض جوي قادم من أوروبا السبب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ انخفاض درجات الحرارة الأخير لا علاقة له بالمنخفضات الجوية ولكنه بسبب الكتل الهوائية التي تؤثر على كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنَّ الكتل الهوائية المؤثرة على مصر قادمة من مرتفع جوي محملة برياح شمالية شرقية من جنوب شرق وغرب أوروبا.

شاهين: درجات الحرارة منخفضة ببعض مناطق أوروبا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن درجات الحرارة في تلك المناطق من أوروبا تكون منخفضة بشكل ملحوظ في تلك الفترة من العام.

شاهين: «يناير أبرد شهور السنة في مصر دائما»

واستكمل «المعتاد أن شهر يناير في مصر سكون أبرد شهور السنة»، مبينًا أنَّ أجواء الشتاء مختلفة عن العام الماضي بسبب استمرار الكتل الهوائية منذ أسبوع، والتي ستكون متواصلة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح أنَّ نشاط الرياح المصاحب للكتلة الهوائية سيكون سببا رئيسيا في ارتفاع أمواج البحر المتوسط نحو 5 أمتار ببعض المناطق، ما سيؤدى إلى غرق بعض الموانئ، «ننصح المواطنين والصيادين بالحذر، الأجواء ستستقر اعتبارا من الغد، وستقل حركة الرياح بشكل كبير».

وأكد أنَّه بالنسبة للبحر الأحمر ستصل ارتفاعات الأمواج إلى 2.5 متر في العمق، مع وجود اعتدال بشكل كبير عن البحر المتوسط، لكن البحر الأحمر سيكون مهيئا بشكل كبير لعمليات الصيد والملاحة.

وتابع: «يتبقى شهران على نهاية الشتاء، وقد تتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار، ولكن خلال الأسبوع المقبلين ستكون فرص سقوط الأمطار خفيفة وتصل لمتوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع انعدام السيول، فيما لن تصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر خلال فترات الليل كما حدث سابقًا».