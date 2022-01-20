باقي 10 أيام.. المستندات المطلوبة للتقديم على فتح منفذ مشروع «جمعيتي»

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد 10 أيام من الآن وتحديدا يوم 31 يناير الجاري، من استكمال استلام باقي الأوراق المطلوبة من الشباب المتقدم لفتح منافذ مشروع «جمعيتي» لصرف السلع التموينية والمدعمة للمواطنين.

مديريات التموين مستمرة في استقبال الشباب

وتستقبل مديريات التموين على مستوى المحافظات، الشباب الذين تقدموا مسبقا بطلب وفتح منافذ مشروع «جمعيتي»، لاستيفاء الأوراق الخاصة، تمهيدا لإجراء فحص على الأماكن والمحال المتقدم عليها؛ للتأكد من استيفائها للشروط التي حددتها إدارة المشروع.

المستندات المطلوبة للتقديم على فتح منفذ مشروع «جمعيتي»

١- أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 45 عاما.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٣- صورة من شهادة المؤهل الدراسي «عالٍ أو متوسط».

٤- تسليم صورة ‏من موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

٥- «برنت» تأمينات اجتماعية.

٦- ألا يكون للمتقدم أقارب عاملين بمديرية التموين، حتى الدرجة الرابعة.

من جانبه، أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي بالوزارة، أن ما يجرى الآن هو استقبال الشباب المتقدم بالفعل، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع وليس استقبال طلبات جدد، مشيرا إلى أنه على كل شاب تقدم بطلب مسبق التوجه للمديرية التابع لها، لاستيفاء الأوراق الخاصة بطلبه.

فحص وإجراء معاينة للمنافذ

وأشار مدير مشروع جمعيتي، إلى أن مديريات التموين بالمحافظات، ستفحص وتجري معاينة للمنافذ المتقدم عليها الشباب، بعد الانتهاء من استقبال باقي الأوراق المطلوبة؛ للتأكد من استيفائها للشروط الخاصة بالمساحة، قبل الحصول على الترخيص الخاص به.

ويبلغ عدد منافذ مشروع «جمعيتي» التي فتحت لصرف السلع التموينية منذ بدء المشروع عدد 6700، وقالت وزارة التموين إن الواحد منها يوفر من 2 إلى 3 فرصة عمل للشباب؛ إذ بلغ عدد فرص العمل التي وفرها المشروع حتى الآن ما يقرب من 20 ألف.