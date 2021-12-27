مفاجأة في عيد ميلاد سلمان خان.. لم يكن هو المرشح الأول لـ فيلم «تايجر»

يحتفل الفنان الهندي سلمان خان اليوم، بـ عيد ميلاده الـ 55، وسوف يتفاجأ البعض عندما يعلم أن أنجح أفلامه سلسلة «تايجر» كانت من نصيب فنان آخر وهو النجم البوليودي اللامع شاروخان.

وتعد سلسلة أفلام «تايجر» من أشهر وأنجح أعمال سلمان خان في مسيرته الفنية، ومن الصادم عندما نعلم أن شاروخان كان المرشح الأول للدور، بحسب ما صرح الفنان الهندي سلمان خان، نفسه خلال لقائه في برنامج «كاران ويز كوفي»، خلال احتفاله بنجاح الجزء الثالث من سلسلة أفلام «تايجر»، مؤكدا أنه لم يكن المرشح الأول للفيلم.

وتابع سلمان خان، أن الدور تم عرضه بالبداية على شاروخان، وبالفعل وافق ملك بوليوود على القيام به.

وأضاف سلمان خان، أنه ربما لم يساعد جدول عمل شاروخان، للقيام بالجزء الأول من فيلم «Ek Tha Tiger»، الذي تم إصداره عام 2012.

وأوضح سلمان خان، أنه لم يتوقع كل ذلك النجاح، والنتائج الإيجابية من الجمهور والنقاد، بجانب المنافسة الشرسة في شباك التذاكر.

ويعد فيلم «إيك ذا تايجر»، أول اكتشاف لـ كاترينا كيف بالقيام بأدوار الأكشن، حيث إنها كانت من قبل تظهر في شكل الفتاة الحالمة الهادئة.

يصنف فيلم «إيك ذا تايجر»، من أفلام الأكشن والإثارة، ويتحدث حول الجاسوسية، وصدر عام 2012.

قام ببطولة «إيك ذا تايجر»، سلمان خان، وكاترينا كيف، ومن إخراج كبير خان وإنتاج أديتيا تشوبرا من أفلام ياش راج.

فيلم «إيك ذا تايجر» هو التعاون الثالث بين كبير خان وشركة أفلام ياش راج بعد Kabul Express عام 2006 و New York عام 2009.

حقق الثنائي سلمان خان و كاترينا كيف، نجاحا هائلا، بسلسلة أفلام «ذا تايجر»، ومن أبرز أجزائه هو «تايجر زند هاي»، الذي تناول قضية داعش واستغلالهم لـ الإسلام برعاية بعض الدول، كما تناول الفيلم ذلك.

وكان تدور أحداث فيلم «تايجر زند هاي» عن أحداث حقيقية عن الـ 40 ممرضة من الهند وباكستان الذين تم احتجازهم من قبل جماعة داعش بالعراق، وتم تصوير جزء كبير من الفيلم بالأراضي العراقية.

يقوم الفنان الهندي سلمان خان وكاترينا كيف، الآن بتجهيز الجزء الرابع من فيلم «تايجر»، والذي سوف يتم إصداره بدور العرض في عام 2022.

وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها روسيا وتركيا، وتصدرت الشائعات عن تصوير جزء من الفيلم في مصر، لكنها كانت مجرد أقاويل.