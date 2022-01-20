فارون دهاوان يعاني من اكتئاب بسبب وفاة سائقه.. «لازمه منذ الطفولة»

خيم الحزن على عائلة الممثل الهندي فارون دهاوان، بعد وفاة السائق الشخصي لها، الذي يعمل معها منذ أعوام طويلة.

وأصيب دهاوان بحزن شديد، بحسب ما ذكر موقع «بينك فيلا»، خاصة أن السائق التقط أنفاسه الأخيرة وهو بجانبه.

دهاوان يعاني من اكتئاب شديد

أوضح تقرير موقع «بينك فيلا» الهندي، أن الممثل فارون دهاوان، يعاني من اكتئاب شديد بعد وفاة سائقه، الذي كان يلازمه منذ الطفولة، وارتبطت عائلته بـ«مانوج»، ويعتبرونه فردا منهم.

وصرح فارون دهاوان، أن سائقه مانوج، يعمل معهم منذ منذ طفولته هو وأشقائه، وجميع أفراد العائلة يحبونه، والجميع حزن على فراقه، وأصر أن يحرق جسده بنفسه، وهي طقوس الجنازة لدى الهندوس، وفقا للموقع الهندي.

وأوضح فارون دهاوان، أن سائقه مانوج، كان متواجد معه خلال تصوير فيلمه الجديد بالاستديو، ومن ثم أخبر الأخير الأول أنه يشعر بألم شديد بالصدر، ما دفعه إلى اصطحابه للمستشفى في الحال.

أزمة قلبية شديدة

وأشار «دهاوان» إلى أن سائقه أصيب بأزمة قلبية شديدة، لم يستطيع النجاة منها، مؤكدا أنه ظل بجانبه بمستشفى ليلافاتي في مومباي، حتى التقط أنفاسه الأخيرة، ما صعب الأمر عليه، وصدم برحيله.

وأكد الممثل أن حضوره الطقوس الجنائزية لسائقه مانوج، أقل ما يستحقه «هذا الشخص الذي لازمه هو وعائلته طوال هذه الأعوام».

كما ذكر تقرير موقع «بينك فيلا»، أن شقيق فارون دهاوان الذي يدعى روهيت، أعرب أيضا عن حزنه الشديد عن فراق السائق مانوج، وأنه عندما علم بالخبر أسرع إلى التوجه إلى مستشفى ليلافاتي، هو وجميع أفراد العائلة لأداء الأمور اللازمة لعائلة «مانوج».

كما ظهر روهيت دهاوان، شقيق الممثل، وهو يحضتن ابن مانوج، ويواسيه تارة، ويشاركه البكاء أحيانا؛ إذ أن السائق مانوج يعمل مع العائلة منذ أعوام طويلة، لكن وافته المنية وهو بعمر صغير لا يتجاوز الـ40 عاما، ويعمل مع العائلة منذ أن كان شابا صغيرا للغاية لا يتخطى عمره الـ18 عاما.