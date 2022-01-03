الأهالي بسانت كاترين يزيلون الثلوج من أعلى قمة جبل موسى «صور»

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، إن المدينة تعرضت أول أمس للأمطار والثلوج وتسبب ذلك في تراكم كميات كبيرة من الثلوج فوق قمة جبل موسى وعلى الطريق المؤدي إلى الجبل، موضحا أن عددا من البدو العاملين في أنشطة مختلفة بالجبل قاموا بالتوجه إلى الجبل وأزالوا الثلوج وفتحوا الطريق مرة أخرى أمام السياح.

وقدم «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الشكر لأبناء قبيلة الجبالية الذين يقومون بحماية مصدر رزقهم ويشاركون الجهاز التنفيذي في أي أزمات.

1000 سائح صعدوا جبل موسي

وأوضح اللواء طلعت العناني أن تساقط الثلوج علي مدينة سانت كاترين لم يعق حركة السياحة بل صعد قمة الجبل قرابة 1000 سائح واستمتعوا بمشاهدة الثلوج التي غطت قمم جبال موسى وكاترين لأكثر من نصف متر تقريبا، مشيرا إلى أن الأوضاع فوق الجبل مستقرة ولم تشهد أي عواصف ثلجية.

وأكد أن جميع السياح عادوا إلى الدير في سلام برفقة الدليل البدوي، وقدم الشكر إلى الدليل البدوي الذي بات أثناء تساقط الثلوج مع السياح وأعطى تعليمات لحمايتهم من أي عواصف ثلجية.

التجلي الأعظم

وأوضح «العناني» في تصريحاته، أن العمل مستمر بمشروع التجلي الأعظم ولم يتوقف، واصفا ما يحدث بأنه ملحمة لأن العاملين يعملون في ظروف جوية قاسية، ولا يشغل بالهم سوى إنجاز هذا المشروع القومي الذي يعتبر أفضل مشروعات شهدتها مدينة سانت كاترين منذ نشأتها.

وأضاف أن نسب التنفيذ في المرحلة بلغت نحو 40% وهي ممتازة طبقا للوقت الزمني المقترح للانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع، أبريل المقبل بتكلفة 4 مليارات جنيه.