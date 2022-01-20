العثور على جثة سائق مهشمة الرأس في «أوسيم».. والتحريات: «لسرقة سيارته»

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة مهشمة الرأس لسائق في شركة توزيع في منطقة أوسيم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة في نطاق دائرة قسم شرطة أوسيم، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعى عمر عبد الحميد محمد، 57 سنة، سائق، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة، وكشفت التحريات أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات بأنه اثناء سير المجني عليه استوقفه المتهم وطلب منه مساعدته حيث أن والدته ووالدته في حالة صحية صعبة، ويريد أن يقوم بتوصيلهما إلى أقرب مستشفى، وتابعت التحريات أن المجني عليه لم يتردد كثيرا، بل وافق على الفور، وفي طريقهما لإنقاذ والدي المتهم، وقبل دخول المنطقة السكنية طلب المتهم من المجني عليه النزول من السيارة حيث اقتربا من المنزل، وبمجرد نزول المجني عليه انهال المتهم عليه بقطعة حديد ولم يتركه حتى تأكد من وفاته، وقام المتهم بسرقة السيارة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها، وأضاف بأنه كان يريد سرقته فقط ولم يتعمد قتله، وأرشد المتهم عن الآداة المستخدمة في الواقعة، كما تم ضبط سيارة الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.