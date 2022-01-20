لقاح فرنسي يتصدى لانتشار أوميكرون المرعب.. هل بدأت النهاية؟

كشفت الدراسات الأولية لشركة «فالنيفا» الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية، أن 3 جرعات من اللقاح الخاص بها، نجحت في إبطال مفعول المتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد.

3 جرعات من لقاح فالنيفا تقضي على «أوميكرون»

أضافت الشركة، في بيان، صباح اليوم الخميس، أن جميع عينات لقاح «فالنيفا» التي اختبرت، أنتجت أجساما مضادة، أثبتت فاعليتها ضد متحور«دلتا»، في حين أن 87% من العينات نجحت في إبطال مفعول متحور«أوميكرون».

وأعرب كبير الأطباء بالشركة، خوان كارلوس جاراميو، عن سعادته بشأن النتائج التي وصلوا إليها، مضيفا أن نتائج دعمت تجربة سابقة، كانت قد أجرتها الشركة، وأظهرت استجابة مناعية أفضل بعد تلقي جرعتين من تطعيم فالنيفا.

وتوقع جاراميو، الحصول على الموافقات التنظيمية للقاح في خلال شهرين أو أكثر قليلا، مشيرا إلى أنه في حالة إجازة اللقاح في أوروبا، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرعات في أبريل المقبل.

تجارب تثبت فعالية التطعيم الفرنسي ضد كورونا

كانت قد كشفت التجارب السريرية، التي أجرتها شركة «فالنيفا»، في أكتوبر الماضي، أن لقاحها لديه استجابة مناعية أكبر مع آثار جانبية أقل، مقارنة بلقاح «أسترازينيكا» البريطاني، إذ جاءت النتائج بعد شهر من إلغاء الحكومة البريطانية اتفاقا مع الشركة الفرنسية بقيمة 1.4 مليار يورو، وفقا لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وقال أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول البريطانية، آدم فين، إن الاستجابة المناعية التي أحدثها اللقاح الفرنسي ضد فيروس كورونا مدهشة ومشجعة للغاية، مضيفا أن لقاح فالنيفا، يسير على الطريق الصحيح، إذ أن له دورا بارزا في القضاء على الوباء.

يذكر أن أسهم شركة الأدوية الفرنسية، تراجعت بنحو 42%، في سبتمبر الماضي، بعد أن أعلنت لندن إلغاء العقد مع شركة «فالنيفا» لشراء 100 مليون جرعة من لقاح فالنيفا.