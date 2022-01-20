8 اشتراطات لسفر المصريين للعمرة.. منها التطعيم الإجباري وتحليل الـPCR

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام القيام بها، خاصة أن رحلات العمرة ستبدأ بعد أقل من أسبوعين، فضلا عن اشتراطات يجب تنفيذها في ضوء الضوابط المصرية والسعودية المنظمة للعمرة خلال العام الجاري، موضحا أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والاشتراطات فلن يتمكن المواطنون من السفر.

وأضاف «الغمري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاشتراطات التي سيتم تطبيقها هذا العام أغلبها يتم تطبيقه للمرة الأولى، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب تنفيذها، لمنع انتشار الفيروس وضمان عدم إصابة أي من المسافرين للعمرة بفيروس كورونا.

اشتراطات سفر المصريين للعمرة