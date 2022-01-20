8 اشتراطات لسفر المصريين للعمرة.. منها التطعيم الإجباري وتحليل الـPCR
كتب:
عبده أبوغنيمة
10:26 ص | الخميس 20 يناير 2022
مناسك الحج والعمرة - أرشيفية
قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام القيام بها، خاصة أن رحلات العمرة ستبدأ بعد أقل من أسبوعين، فضلا عن اشتراطات يجب تنفيذها في ضوء الضوابط المصرية والسعودية المنظمة للعمرة خلال العام الجاري، موضحا أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والاشتراطات فلن يتمكن المواطنون من السفر.
وأضاف «الغمري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاشتراطات التي سيتم تطبيقها هذا العام أغلبها يتم تطبيقه للمرة الأولى، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب تنفيذها، لمنع انتشار الفيروس وضمان عدم إصابة أي من المسافرين للعمرة بفيروس كورونا.
اشتراطات سفر المصريين للعمرة
- أن يكون المتقدم لأداء العمرة فوق سن 12 عاما.
- أن يكون حاصلا على تطعيم معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
- أن يكون حاصلا على الجرعة التعزيزية «الثالثة» من التطعيم في حال مضى 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية.
- ألا يكون مصابا بأي من الأمراض المزمنة خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسى وبموجب تقرير طبي معتمد.
- أن يكون جواز السفر الخاص به ساريا لمدة عام على الأقل.
- أن يكون متقدما لأداء العمرة بأحد شركات السياحة المصرية المسجلة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.
- أن يقوم المسافر للعمرة بإجراء تحليل (PCR) كورونا قبل سفره من مصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
- أن يقدم الذكور تصريح سفر من منطقة التجنيد إذا كانوا في سن التجنيد، أو إذا كانوا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو عضو هيئة قضائية أو رقابية أو رئاسة الجمهورية ممن يستلزم عملهم والجهات التابعة لها إصدار تصريح سفر للخارج.