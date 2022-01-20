مبيعات «كارتييه» من الذهب والمجوهرات ترتفع بنسبة 32% عالميا رغم الجائحة

أعلنت شركة ريتشمونت مالكة «كارتييه»، ثاني أكبر مجموعة منتجات ذهبية وفاخرة في العالم، أنّ الطلب القوي على مجوهراتها وساعاتها في الأميركتين وأوروبا تشهد انتعاشة بعد الوباء ساعدت في زيادة المبيعات الفصلية بنحو الثلث.

وارتفعت المبيعات في ريتشمونت إلى 5.658 مليار يورو (6.41 مليار دولار) في الربع الثالث للشركة المنتهي في ديسمبر، بزيادة 32% عند إزالة تقلبات العملة، وقالت الشركة في بيان إنّ الأداء كان أفضل بنسبة 38% من ربع عيد الميلاد 2019 قبل انتشار الوباء.

وارتفعت الأسهم، التي انخفضت قليلاً حتى الآن هذا العام بعد قفزة بنسبة 71% العام الماضي، بنسبة 5.7% في التعاملات المبكرة بعد المبيعات التي جاءت أفضل من المتوقع.

الطلب على سلع الرفاهية ينتعش بعد انحسار الوباء العالمي

وانتعش الطلب على السلع الفاخرة بقوة وسجلت برادا الإيطالية وبربري البريطانية (BRBY.L) أيضًا أرقامًا قوية هذا الأسبوع، وتستفيد شركة ريتشمونت من عرضها لفئة المجوهرات سريعة النمو.

وانتعشت مبيعات الساعات الراقية أيضًا العام الماضي، حيث تجاوزت صادرات الساعات السويسرية بشكل عام مستويات عام 2019 في نهاية نوفمبر.

وارتفعت المبيعات في ماركات المجوهرات Richemont Cartier و Buccellati و Van Cleef & Arpels بنسبة 38%، بينما ارتفعت مبيعات صناعة الساعات المتخصصة، بما في ذلك العلامات التجارية IWC وVacheron Constantin ، بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الأميركتان أقوى نمو – 55% - تليها أوروبا بنسبة 42%، وقالت ريتشمونت إنّ الصين، التي تعافت بالفعل من أسوأ جائحة في العام السابق، شهدت نموًا بنسبة 7% فقط.

محللون يشيدون بأرقام مبيعات كارتييه.. «فاقت التوقعات»

وأشاد المحللون بأرقام المبيعات التي جاءت أفضل من المتوقع، وسلطوا الضوء على فئة المجوهرات، والانتعاش في أوروبا، والزيادة القوية في مبيعات التجزئة في متاجر المجموعة.

ولتعزيز المبيعات والهوامش، تتحرك ريتشمونت بعيدًا عن البيع بالجملة نحو المتاجر التي يتم تشغيلها مباشرة والقنوات عبر الإنترنت، فقالت إنّ المبيعات المباشرة للمستهلكين زادت بشكل أكبر، حيث تمثل الآن 78% من مبيعات المجموعة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 19%.