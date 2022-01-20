طالبات بني سويف المصابات بالاختناق يغادرن المستشفى عقب تحسن حالتهن

صرح أطباء مستشفى بني سويف الجامعي، اليوم، بخروج 5 طالبات من كليتي سياسة واقتصاد وفنون تطبيقية، من المستشفى، عقب تحسن حالتهن، وتلقيهن العلاج اللازم، وذلك بعد إصابتهن باختناق، نتيجة تسريب غاز، أمس، داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بتسرب غاز داخل شقة سكن طالبات

كانت غرفة عمليات النجدة ببني سويف، قد تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بوجود تسريب غاز بإحدى الوحدات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي تقطنها عدد من الطالبات بجامعة بني سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابات باختناق إثر تسرب الغاز

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: «منة الله .غ .م»، 18 سنة من محافظة المنيا، و«دنيا .هـ .ع»، 18 سنة، من أسيوط و«ريهام. ح» 20 سنة، من المنيا، و«ندى. ع. م. م»، 20 سنة، من المنصورة، و«هاجر. ا .ا» 21 سنة، من الإسماعيلية.

وتم إدخال المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتبين إصابتهن باختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهن، وبالكشف الطبي الظاهري عليهن تبين أن حالاتهن متوسطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.