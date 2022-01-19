نقل 4 مصابين للمستشفى بعد انهيار منزل بقرية ابشنا في بني سويف

تابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من خلال رئيس مدينة بني سويف، الوضع الحالي فيما يتعلق بحادث انهيار جزئي في أحد المنازل بقرية ابشنا، موجها بسرعة الانتقال فور بلاغ غرفة الأزمات بوقوع الحادث، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والوقوف على أسباب الحادث، والاطمئنان على المصابين، وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

محاولة غير ناجحة لعمل مخزن أسفل المنزل

وأفاد المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، بأنه فور تكليفات المحافظ، جرى الانتقال للموقع برفقة المختصين، وتبين أن محل الحادث منزل حديث، وأنه من المعاينة الظاهرية، جرى رصد وجود محاولة غير ناجحة لعمل مخزن أسفل المنزل من الداخل، دون ترخيص، نتج عنها سقوط جزء من الأرضية على العمال، تسببت في عدد من الإصابات، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والأدوات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف، ولا يوجد أية خطورة أو خسائر في الأرواح.

لا توجد حالات خطرة

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى نقل المصابين وعددهم 4 مواطنين للمستشفى التخصصي لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور، منوها بأن الحالات مستقرة، ولا توجد حالات خطرة.