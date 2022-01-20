شقيق الطالبة روان الحسيني: «أحلى حاجة في الدنيا راحت مني»

نعى الدكتور عبد الوهاب الحسيني، شقيق الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في محافظة كفر الشيخ، شقيقته والتي عثر على جثمانها فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بكلمات مؤثرة، تعاطف معها المئات من أصدقائهما.

وكتب عبد الوهاب نعيا لشقيقته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أقدر أقول إن يوم 17/1 ده أوحش يوم مش هيتكرر تاني يا لولو علشان أحلى حاجة في الدنيا راحت مني يا حبيبتي، يا أجمل أخت وأم وصاحبة في الدنيا يا أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يصبرنا على فقدانك يا حبيبتي، ومتغيبيش عليا تعاليلي في الحلم علشان وحشتيني، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».

وتعاطف المئات من أهالي دسوق مع نعي «عبد الوهاب» لشقيقته التي راحت في الجريمة التي اتهم فيها مسجل شقي خطر، بتعقبها أثناء سيرها في شارع الجيش لزيارة خالتها ثم إجبارها تحت تهديد السلاح للصعود أعلى سطح العمارة، ثم سرقة ما بحوزتها من هاتف محمول وحلق ذهب و50 جنيها، وقتلها خنقا حتى لا يفتضح أمره، بحسب التحقيقات.

جهات التحقيق تحبس المتهم

وألقت قوات الشرطة بدسوق، القبض على المتهم بقتل روان الحسيني، الذي اعترف تفصيليا بارتكابة جريمة القتل، حيث أكد على أنه أجبرها تحت تهديد السلاح على الصعود للسطح ثم قتلها خنقا وسرق ما بحوزتها، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب إجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة، وقيام المتهم بتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.