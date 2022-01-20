موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 78.. «نجاة عثمان من الإعدام شنقا»

يتصدر موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 78، محركات البحث على الإنترنت، بعد ساعات من عرضها على قناة «ATV» التركية، وذلك بعد أسبوعين من التأجيل بسبب الاحتفالات بالعام الجديد وأعياد الميلاد، وشهدت الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي عددا من الأحداث المشوقة وكان أبرزها نجاة عثمان قبل دقائق من شنقه بعد تدخل السلطان مسعود.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 78 على القنوات العربية

يحين موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 78، على القنوات العربية اليوم، وذلك بعد ساعات من إذاعتها على قناة «ATV» التركية، حيث تبدأ قناة «اليرموك» في إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، بينما تذاع على قناة «الفجر» الجزائرية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، حسب توقيت القاهرة، وذلك بالإضافة إلى إعادة يوم الجمعة، في تمام الـ12 ظهرا على شاشة «اليرموك» والـ4 عصرا على شاشة «الفجر».

تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان

وحققت الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي «المؤسس عثمان» رود أفعال وإشادات إيجابية بالإضافة إلى نسب مشاهدات مرتفعة، ويجسد المسلسل قصة حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وهو أصغر أبناء أرطغرل، ويتطرق إلى الحروب التي خاضها والمؤمرات الداخلية التي تعرض لها من أجل تأسيس الدولة والحفاظ عليها، والتحديات التي واجها في سبيل ذلك.

ويشارك في البطولة مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية أبرزهم بوراك زجيفيت الذي يقوم بدور المؤسس عثمان، بجانب أوزجة تورار، بوراك تشيليك، بالإضافة إلى يلدز كاجري أتكسوي.

ويذاع حاليا الجزء الثالث من المسلسل التركي المؤسس عثمان، والذي بدأ عرضه في أكتوبر الماضي، وحتى الآن تمت عرض 11 حلقة من الموسم الحالي الذي يذاع في الأربعاء من كل أسبوع على قناة «ATV» التركية.