مشرف بنادي دسوق: «روان الحسيني كانت نموذجا مشرفا ومن أفضل من لدينا»

أكد عمرو الصياد، عضو مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، ورئيس بعثة النادي في 2016، على أن الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة ولاعبة الفريق بنادي دسوق الرياضي، كانت من اللاعبات المحترفات واللواتي يتحدين أنفسهن للوصول وتحقيق أحلامهن.

وقال «الصياد» لـ«الوطن»، إن روان الحسيني، كانت دائما متفوقة رياضيا وتعليميا، وهي نموذج مشرف في الالتزام والتحدي لنفسها، وكان لديها الكثير من الأحلام تريد تحقيقها: «روان كانت مبتسمة ومحترمة وخلوقة وبشوشة، وكانت بتتحدى نفسها، علشان كده نجحت وتفوقت رياضيا وعلميا، ولم نتوقع للحظة أنها ستغيب عنا، كانت أفضل ما عندنا لكن لا نستطيع الآن إلا الدعاء لها».

أضاف «الصياد»:«روان الحسيني نموذج مشرف، مثّلت مصر في 2016 وفازت ببطولة العالم، التي أقيمت في بولندا، وتم تكريمها من وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، روان بنتنا كلنا، بنت كل بيت في مصر وفي دسوق، ابوها استثمر فيهم وكرس حياته ليهم، وأمها الفاضلة التي ربت أبناءها الـ3 احسن تربية، وروان كانت بتقضي أغلب وقتها هنا في النادي وبتدرب الأطفال الصغار، وكلهم بيحبوها، ومرتبطين بيها، الأولاد الصغيرين بكوا على رحيل روان الحسيني التي كانت بالنسبة لهم أخت وصديقة ونموذج مشرف».

وطالب «الصياد» بسرعة إحالة المتهم قاتل روان الحسيني، للمحاكمة العاجلة حتى ينال عقابه: «نفسنا نارنا تبرد، لازم يتم إحالته لمحاكمة عاجلة علشان ينال عقابه على فعلته البشعة، خطف مننا أغلى ما عندنا، راحت بنتنا في غمضة عين وفي لحظة».

المتهم مسجل خطر سرقات ومخدرات وبلطجة

يذكر أن «إبراهيم. ا. م»، 27 سنة، المتهم بقتل روان الحسيني، هو مسجل خطر مخدرات وسرقات وبلطجة، وخرج من السجن منذ أيام بعد قضاءه عقوبة السجن المشدد في قضية مخدرات، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وسرق هاتفها المحمول وقرطها الذهبي، و50 جنيها كانت بحوزة المجني عليها».