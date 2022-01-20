«مترو الأنفاق» يكشف حقيقة تعليق حركة القطارات بسبب متحور أوميكرون

قال مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة وطبيعية، صباح اليوم، موضحًا أنّ جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير قبل ساعات التشغيل، علاوة على تطهير المحطات كل ساعتين، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مطالبا جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية.

لن نعلق حركة قطارات مترو الأنفاق بسبب أوميكرون

وكشف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن حقيقة تعليق حركة قطارات مترو الأنفاق بسبب متحور أوميكرون، قائلا: «لا يوجد أي قرار بتعليق حركة القطارات، بسبب متحور أوميكرون، إذ أنّ جميع القطارات يتم تعقيمها قبل ساعات التشغيل، والوضع لا يستدعي تعطل الحركة، ونقوم بتنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع المحطات بالخطوط الثلاثة، لحماية الركاب من العدوى.

وأوضح، أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

لم نرصد إصابات بـ«أوميكرون» بين الركاب

وأشار المصدر، إلى أنّ غرفة العمليات لم يصلها أي إخطار من قبل المحطات باكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون بين الركاب، مؤكدا أنّ هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، تصل إلى 50 جنيها، مطالبا جموع الركاب بعدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من الإصابة بعدوى متحور أوميكرون.

تجهيز 8 قطارات إضافية وقت الذروة

ونوه المصدر، إلى تجهيز 8 قطارات إضافية، سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من عدوى أوميكرون، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.