الحدود الدنيا الجديدة للقبول بالجامعات الخاصة: الطب 85% والهندسة 70%

أقر المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة، الحدود الدنيا الجديدة للقبول بالجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الثاني وقواعد نظام التقدم والقبول لطلاب الثانوية العامة 2020ـ2021 والثانوية العامة 2019 ـ2020، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأكد المجلس في اجتماعه اليوم، أن التقدم لكليات الجامعات الخاصة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة وفقاً للحدود الدنيا، موضحاً أنه سيبدأ اعتباراً أول فبراير المقبل.

الحدود الدنيا الجديدة للقبول بالجامعات الخاصة

- كلية الطب البشري : 85%

- كلية طب الأسنان 82%

- كلية العلاج الطبيعي والصيدلة: 80%

- كلية الطب البيطري : 75%

- كلية الهندسة : 70%

- كلية علوم الحاسب: 65%

-كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم التطبيقية والفنون والإعلام واللغات والفنون والاقتصاد والإدارة والتربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والأثار والآداب والصناعات الحيوية والعلوم السينمائية 55%.

فتح باب التسجيل 5 فبراير

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب على الموقع الإلكتروني على 4 مراحل، تبدأ الأولى السبت 5 فبراير المقبل والمرحلة الثانية الأربعاء 9 فبراير، والمرحلة الثالثة يوم الأحد 13 فبراير والمرحلة الرابعة يوم الخميس 17 فبراير، مؤكداً أنه يحق للطالب إعادة التقدم مرة أخرى لحين قبوله في إحدى الكليات طبقاً لرغبته.

وأوضح أنه لايحق للطالب التقدم لأكثر من كلية في دورة واحدة، وبالنسبة للمتقدمين للجامعات الأهلية يجب أن يكون مجتازاً لاختبارات القدرات.