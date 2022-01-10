جامعة جنوب الوادي عن اتهام 3 أطباء بوفاة طفل: الواقعة حدثت في مستشفى خاص

علقت جامعة جنوب الوادي، في بيان، على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حبس 3 أطباء في مستشفى قنا الجامعي بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية له.

«غرباوي»: العملية تمت خارج المستشفى الجامعي

وذكر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان صحفي، أن العملية الجراحية المشار اليها بالمنشور المتداول تمت بأكملها خارج المستشفيات الجامعية، وأن الجراح القائم بها وأخصائي التخدير ليس من ضمن أطباء مستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه لا يجوز لنا إعطاء أي معلومة طبية أو بيانات تخص حالة أي من المرضى إلا بموافقة كتابية من المريض أو ولي الأمر في حالة المرضى القصر، أو فاقدي الأهلية، وأن الموضوع منظور أمام قضاء مصر الشامخ وكلنا ثقة فيه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القصة المأساوية التي راح ضحيتها طفل، إلى قيام هاني سمير كامل، 53 سنة، بتحرير محضر في قسم قنا، وذلك في أغسطس 2021 ضد مستشفى خاص و3 أطباء أجروا جراحة لنجله البالغ من العمر 14عاما، والتي تسببت في وفاته.

وقال الأب في محضر قسم شرطة قنا، إن نجله كان يعاني من ضيق في التنفس، وعندما دخل به في مستشفى خاص في مدينة قنا، اخبروه أن ابنه يعاني من وهن في عضلة القلب، وهو ما أثبتته الفحوصات من أشعات وتحاليل، ويحتاج إلى شق الحنجرة بشكل سريع وعاجل.

وتابع، أنه على الفور اتفق معهم على أجر العملية، وتم إجراء الجراحة، وتم شق الحنجرة، وتم إيداع الطفل في العناية المركزة لمدة 17يوما، وعقب خروجه استقرت حالته، ولكن كان يحتاج إلى جراحة أخرى لغلق الفتح الحنجري، وهو ما أكده الأطباء الذين أجروا الجراحة بعد 30 يوما من الجراحة الأولى.

وتابع، بأنه ذهب مع نجله المريض في الموعد المحدد لإجراء جراحة، وتم إجراء جراحة الغلق للحنجرة، ولكن خلال الجراحة تدهورت حالته، وعندما سأل الأطباء أكدوا وجود مضاعافات حدث خلال العملية، وما هو أكده تقرير الطب الشرعي، وطلبوا نقله إلى مستشفى قنا الجامعي، ونقل بواسطة سيارة إسعاف وحجز بالعناية المركزة في المستشفى حتى توفي.

واتهم والد الطفل، 3 أطباء منهم 2 جراحين وطبيب تخدير، بالتسبب في وفاة ابنه بسبب الإهمال الطبي.

على الفور أجرت جهات التحقيق، تحقيقا مع الأطباء الثلاثة، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 20 ألف جنيه.