إزالة 43 حالة تعد على أراضي الري والنيل والصرف في القليوبية

شنت أجهزة محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزلة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 19 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي تستمر حتى 30 يناير 2022، في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.

وأعلنت محافظة القليوبية، في بيان، اليوم الخميس، نجاح الحملة في يومها الأول في إزالة 43 حالة على أملاك الري والصرف والزراعة على مساحة 1463م2، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في دائرة مركز ومدينة بنها.

إزالة كافتيريا بحديقة صقلية

تضمنت الحملة إزالة كافتيريا مقامة على أرض الري عند حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها على مساحة 300 متر مربع، كما تابع إزالة 3 مبانٍ دور أرضي على حرم الري، على مساحه 250 مترا مربعا بقرية ورورة وميت الحوفيين التابعين لمركز ومدينة بنها.

تنفيذ الإزالة طبقا للقانون

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لحصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، موجهًا الشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات.

ووجه «الهجان»، رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية فورًا، وتحويل المخالفات إلى النيابة المختصة.

ويأتي ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، باستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد؛ للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.