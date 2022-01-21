درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-1-2022 في مصر

شهدت كل الأنحاء خلال الفترة الماضية موجة من الطقس البارد، والذي وصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق ليلا، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في جميع أنحاء محافظات مصر وبعض الدول والبلدان العربية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 07

دمنهور 16 08

بلطيم 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 12 01

نويبع 17 10

طابا 15 10

كاترين 06 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 06

أسوان 20 06

إدفو 21 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 21 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة في معظم البلدان العربية، كالتالي:

مكة 30 18

المدينة 19 08

الرياض 13 03

المنامة 16 12

أبو ظبي 20 16

الدوحة 17 14

الكويت 13 02

دمشق 09 03-

بيروت 15 11

عمان 10 00

القدس 09 02

غزة 15 06

بغداد 10 1-

مسقط 24 18

صنعاء 22 06

الخرطوم 28 13

طرابلس 15 09

تونس 15 06

الجزائر 12 06

الرباط 19 07.