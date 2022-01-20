درجات الحرارة اليوم الخميس 20-1-2022 في مصر

تشهد البلاد موجة من الطقس البارد على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار، لكنه يصبح شديد البرودة خلال الليل، ويصل لحد الصقيع على جنوب سيناء وشمال الصعيد، لذلك يبحث الكثيرين بشكل يومي عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في المحافظات المختلفة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مصر كالآتي:

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 08

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 15 08

مطروح 15 08

السلوم 14 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 15 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 16 08

رفح 16 07

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 16 10

طابا 14 10

كاترين 06 00

الطور 16 09

شرم الشيخ 17 12

الغردقة 17 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 15 08

بني سويف 15 03

المنيا 15 04

أسيوط 15 04

سوهاج 15 05

قنا 16 05

الأقصر 17 07

أسوان 18 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 25 17

المدينة 18 07

الرياض 21 06

المنامة 19 13

أبو ظبي 24 18

الدوحة 21 14

الكويت 17 03

دمشق 08 061-

بيروت 12 10

عمان 07 00

القدس 07 02

غزة 14 06

بغداد 10 1-

مسقط 26 22

صنعاء 24 09

الخرطوم 25 11

طرابلس 16 08

تونس 15 05

الجزائر 12 03

الرباط 19 05

وكشف بيان هيئة الأرصاد أنه تتساقط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.