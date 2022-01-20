توافق أمريكي سوداني على إجراء حوار وطني شامل وتشكيل حكومة مدنية مستقلة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، توافقه مع الوفد الأمريكي الذي يزور السودان حاليا على أهمية دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

لقاء الوفد الأمريكي بقيادة مجلس السيادة السوداني

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى بالقصر الجمهوري اليوم، الوفد الأمريكي الزائر برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفيرة مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي، السفير ديفيد سترافيلد، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان.

وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، وعضو المجلس، الفريق ياسر العطا، ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عمر بشير.

توافق على تعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات الجديدة

وأكد الجانبان، خلال اللقاء على أهمية دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

كما أكد الجانبان على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

واشنطن: المساعدات مرهونة بعودة حكومة يقودها المدنيون

من ناحية أخرى، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان اليوم الخميس، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، ما لم يتم عودة حكومة يقودها المدنيون، وذلك حسبما نقلت «العربية نت».

وأضافت السفارة في بيانها بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.