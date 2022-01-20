إخلاء سبيل فتاة ابتزت طبيبا بفيديو فاضح في أكتوبر.. جمعتهما علاقة آثمة

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل فتاة قاصر في العقد الثاني من عمرها، في واقعة ابتزازها لطبيب امتياز يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد أن جمعتهما علاقة غير شرعية في شقته بمنطقة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

ابتزاز طبيب

بداية الواقعة اليى شهدتها منطقة السادس من أكتوبر كانت عندما تقدم طبيب ببلاغ إلى قسم الشرطة، يتهم فيه فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بقيامها بابتزازه ماديًا، وتهديدها له بالتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جمعتهما علاقة غير شرعية.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًَا تعرفت على الطبيب في أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وبعدها توجهت معه إلى مسكنه بدائرة القسم لإقامة سهرة حمراء معه، وقامت بتصويره وابتزازه فيما بعد.

علاقة غير شرعية

وقال الطبيب فى بلاغه، أنه فوجىء في صباح اليوم التالي بفيديو أرسلته الفتاة له خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، وطلبت منه مبلغا ماليا مقابل عدم نشرها الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تكرار الأمر توجه الطبيب الى قسم الشرطة وحرر محضرًا بالواقعة، وعقب البلاغ قام رجال الشرطة بضبط الفتاة واقتيادها الى قسم الشرطة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وعقب مواجهة الفتاة بالواقعة، اعترفت بأنها تقاضت مبلغا ماليا من الطبيب مقابل عدم نشر الفيديو الذي يجمعهما في علاقة غير شرعية، كما عثر بهاتفها على الفيديو الإباحي ومبلغ مالي كانت تقاضته من طبيب الامتياز نظير عدم نشر الفيديو، وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيق في الواقعة.