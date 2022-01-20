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محمود مسلم

حرامي يبلغ الشرطة عن نفسه بالغربية: «فيديو على الواتساب كشفه»

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الوطن
04:46 م | الخميس 20 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على تطبيق «واتساب» بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى في الغربية، ظهر فيه مواطن مكبلا بالأحبال وبه إصابات بالوجه، يتهمه بعض الأهالي بالسرقة.

عامل خردة المتهم

وحددت الداخلية هوية الشخص المذكور، وتبين أنه عامل خردة، مصاب بكدمات في الوجه، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص أمسكوا به وربطوه بالحبال، وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات، عند شروعه في سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.

وضبطت قوات الأمن المشكو في حقهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة للأسباب التي ذكرها، وأضاف أحدهم «صاحب المخزن» أنه لم يحرر محضر بالواقعة؛ لتدخل الأهالي للصلح والتراضي بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

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