بارام سينج بطل مسلسل «قدري الأجمل»: تصوير العمل توقف بقرار حكومي

كشف الفنان الهندي بارام سينج، بطل مسلسل «قدري الأجمل»، عن سبب توقف العمل عن العرض بالهند، ومن ثم بالقنوات العربية، والسبب الرئيسي هو انتشار «كوفيد 19» حول العالم، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

بطل مسلسل «قدري الأجمل» يكشف عن سبب توقف العمل

وتابع أن السبب الرئيسي لتوقف بث مسلسل «قدري الأجمل»، هو انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل عام، وفي الهند بشكل خاص.

وأوضح بارام سينج أن المسلسل توقف تصويره منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، منذ بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وكان قرارا رسميا من الدولة بإصدار قرار وقف تصوير عدة أعمال درامية، وكان من بينها المسلسل الذي يقوم ببطولته.

و تابع بارام سينج أنه تم اختيار مسلسل «قدري الأجمل» من بين الأعمال الدرامية التي يجب أن يتوقف تصويرها، بسبب انتقالهم من مدينة لأخرى، إذ شهدت الهند إغلاقا جزئيا في بعض الولايات.

بارام سينج: مسلسل «قدري الأجمل» انتهى عرضه بالهند منذ شهر

وأكد بارام سينج، أن حلقات مسلسل «قدري الأجمل» التي جرى، انتهى عرضها بالهند منذ الشهر الماضي، ولم يكن يعلم أن العمل يعرض خارج حدود الهند.

و أضاف أنه سعيد بردود الأفعال من الجمهور بسبب حزنهم لتوقف أحداث العمل، ويأمل أن يتم استكمال تصوير المسلسل بعد استقرار الأحوال، خاصة أن الأمر أصبح أشد خطورة من ذي قبل.

وانتهت حلقات مسلسل «قدري الاجمل» الخميس الماضي، دون الإعلان عن يث جزء جديد من العمل، ما جعل الجمهور العربي المتابع للدراما الهندية يشعر بالاستياء لانتهاء أحداثه.

وكان مسلسل «قدري الأجمل» يتصدر محركات البحث بجوجل، منذ إطلاقه بشهر نوفمبر على القنوات العربية، بعد عرضه الأول بالهند.