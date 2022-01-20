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إزالة 75 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن الموجة 19 في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
08:49 م | الخميس 20 يناير 2022
حملة إزالة في الدقهلية

حملة إزالة في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق المحافظة في مرحلتها الأولي التي تمتد حتى 30 يناير الجاري.

وتمكنت المحافظة من تنفيذ إزالة عدد 75 حالة تعد بمساحة 6055 مترا مربعا تابعة لولاية الري والصرف والنيل بمراكز ومدن وقرى الدقهلية منذ بدء تنفيذ الحملات بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ  على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية.

تنفيذ إزالة عدد 34 حالة تعد بالدقهلية 

وبحسب بيان محافظة الدقهلية تمكنت حملات إزالة اليوم من تنفيذ إزالة عدد 34 حالة تعد بمساحة 4641 مترا مربعا تابعة لولاية الري والصرف بمراكز شربين ونبروه وطلخا والمنصورة وبلقاس ودكرنس.

التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية

وأكدت المحافظة في بيانها أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية الصرف والري والنيل لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، ويجرى متابعة أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة.

تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات

يذكر أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة بإشراف المهندس محمد جلال مدير عام الإدارة وجهة الولاية الممثلة في مديرية الري والموارد المائية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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