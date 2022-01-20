حركة تغيرات واسعة بين نواب رؤساء مراكز الدقهلية.. شملت 20 قيادة

شهدت محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات واسعة بين الصف الثاني والصف الثالث في الوحدات المحلية وذلك بتصعيد وإلغاء ندب عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ضمت تلك الحركة تغيير 20 نائبا لرؤساء المراكز من بينهم نقل 8 نواب وإلغاء ندب 3 نواب وتصعيد 12 للعمل كنواب لرؤساء المدن ورئيس قرية.

حركة تغيير في نواب رؤساء المركز بالدقلهية

وبحسب القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 20/1/2022 حري تصعيد كل من: محمد عوض الدسوقي، سكرتير حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر

ومحمد عبد الله السبروت، سكرتير مركز ومدينة نبروه نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس

وسامح محمد محمد سعد، رئيس قرية بدواى بمركز المنصورة نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا

وطه عبد القادر السباعي، رئاسة مركز ومدينة شربين نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين

وحنان فوزي عبد الباري، باحث قانوني بمركز ومدينة السنبلاوين نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين

ومدحت ياسين خلاف، رئاسة مركز ومدينة اجا نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة

وأحمد علي عوض أحمد، مفتش مالي بمركز ومدينة السنبلاوين نائبا لرئيس مركز ومدينة تمى الأمديد

وإيمان عبدالرحمن محمد، رئيس قرية دموه بمركز دكرنس نائبا لرئيس مركز ومدينة بني عبيد

وحمدي إبراهيم العجمي، مدير التخطيط والمتابعة بالسنبلاوين نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا

وعاصم وحيد الحسيني، مدير تفتيش والمتبعة بالسنبلاوين نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر

ومحمد سمير الشربيني، مدير المتابعة بديوان عام المحافظة نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية.

نقل عدد من نواب رؤساء المراكز في الدقهلية

نقل كل من: أحمد عبد المعتمد جاد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس

ومحمد أنور علي أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس

وأحمد هلال هلال زهري، نائب رئيس مركز ومدينة شربين نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس

وزينب محمد البيومي، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه

ولطفي عباس عبد العزيز، نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس

وعاطف محمد سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة

ياسر عبد النبي عباس، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا نائبا لرئيس حي غرب المنصورة

وعبده زكريا علي يحي، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

إلغاء ندب عدد من نواب رؤساء المراكز

والقرار رقم 36 بتاريخ 20/1/2022 بإلغاء ندب كلا من هناء السيد النبراوي، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل بالوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة منية النصر

وإلغاء ندب محمد أحمد صابر، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل برئاسة حي شرق المنصورة

واشرف محمد عبدالواحد، نائب رئيس حي غرب للعمل بالوحدة المحلية بحفير شهاب الدين مركز بلقاس

تضمنت الحركة تعيين صابر صابر السعيد علام، إدارة التعاقدات بالمحافظة سكرتير حي غرب المنصورة

وندب محمد المرعني أحمد منصور، للعمل رئيسا للوحده المحلية بأويش الحجر التابعة لمركز ومدينة المنصورة.