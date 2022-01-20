لجنة كورونا: المتحورات الجديدة تزيد الانتشار وقد لا تظهر في المسحة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تزايدًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة وصلت إلى 70% خلال الفترة الماضية، مطالبًا بتناول البروتوكول الخاص بمواجهة كورونا إذا ثبتت الإصابة، وعدم الاجتهاد وشراء أدوية من أقرب صيدلية، مشددا في الوقت ذاته على أن المتحورات الجديدة قد لا تظهر في مسحة البي سي آر.

مطالبات بالعزل عند الإصابة بكورونا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «اللي عنده كورونا لو سمحتوا يعزل نفسه وميؤذيش المجتمع واللي حواليه أو اللي معاه في الشغل، عشان الناس بتتحرك خلال أول 48 ساعة ومش بتحس إنها كورونا وفيه شريحة لم تتلق التطعيم لو اتصابوا المشاكل هتكون أكتر، والمصل لا يحمي من الإصابة ولكن يقلل شدة الإصابة ومن الوفيات».

زيادة متحورات كورونا تزيد فرص الانتشار

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أكثر من 70% من الحالات التي دخلت المستشفى كانوا من غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن زيادة متحورات كورونا تزيد فرص الانتشار ولكن قد يكون أضعف، كما أن المتحورات الجديدة قد لا تظهر في مسحة البي سي آر فدقتها تصل إلى 75%، مواصلاً: «انتهينا من كلمة الفيروس المستجد ده بقاله سنتين وبقينا في مرحلة الثانوي وما قبل الجامعي بالنسبة لكورونا».