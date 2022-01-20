إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، في حادثي سير، أحدهما بمركز ناصر، والآخر في مدينة بني سويف، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك ببني سويف

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك قرب مدخل قرية كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ديمو، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتبين أن المصابين هم: «طه أبو الخير محمد»، 27 عامًا، كسر بالذراع والقدم اليسرى، و«عبد الظاهر عشري عبدالظاهر» 32 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و«أبو سيف حسن عبد الظاهر» 32 عامًا، كسر مضاعف بالقدم اليسرى.

إصابة خفير في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

وفي الحادث الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بشارع الرياضي بمدينة بني سويف، مما أسفر عن إصابة قائدها ويدعى «محمد أحمد لطيف» 33 عامًا، خفير، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.