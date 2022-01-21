عاجل.. إصابة 5 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بأوسيم

أصيب 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه ارتفاع ألسنة النيران بمنطقة الحفرية.

إحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات

وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الانفجار.

وتلقى اللواء مدحت فارس إخطارا من المقدم احمد فرحات يفيد فيه إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب انفجار أسطوانة البوتاجاز، وجرى نقلهم إلى مستشفى امبابة العام والسيطرة على الحريق.