سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. تعرف على أفضل سعر في البنوك المصرية

تصدر «مصرف أبوظبي الإسلامي»، قائمة البنوك التي عرضت أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، حيث عرض المصرف شراء الدولار بسعر 15.68جنيها، فيما جاء بنكي «مصر والأهلي المصري» كأفضل البنوك في بيع الدولار بسعر15.74جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا اليوم الجمعة في كافة البنوك وشركات الصرافة في السوق المحلية.

سعر الدولار فى البنوك اليوم

وعرضت بنوك «المشرق، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، عودة، البركة، أبوظبي الأول، المصري الخليجي، HSBC، التنمية الصناعية الكويت الوطني، بلوم، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي»، الدولار بسعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

وصمد الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير طيلة الـ21 يوم الأولى من العام الجاري 2022، وتشير كافة التوقعات إلى استمرار الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري دون زيادة، وفقا لمتعاملين في سوق الصرف لـ«الوطن»، مؤكدين عدم وجود شكاوى بشأن توافر الدولار لتدبير الاعتمادات المستندية للمستوردين.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

وسجّل الدولار، استقرارا أمام سلة من العملات العربية والأجنبية، اليوم الجمعة، حيث يباع الدولار مقابل الريال القطري بسعر3.66 ريال، فيما بيع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال، وبيع مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم، وسجل الدولار مقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.88 يورو.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 113,86 ين.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.73 جنيه.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر0.91 فرنك.

- يباع الدولار مقابل الدولار الأسترالي بسعر 1.38دولار

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42 ليرة.