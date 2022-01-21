جنازة مهيبة لشهيد الشهامة الجديد في المنوفية

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر ربيع، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب مقتل الشاب حسين أبو حامد، الذي يبلغ من العمر ثلاثين سنة، بالأمس، بفرد خرطوش أثناء فضه مشاجرة، بعدما حاول انتزاع السلاح من شابين لمنعهما من التشاجر في القرية، وحاول الأهالي إنقاذ حياته لكن دون جدوى .

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تشيع جثمان شهيد الشهامة في قرية كفر ربيع

وشيعت قرية كفر ربيع بالمنوفية عن بكرة أبيها، جنازة الشاب حسين أبو حامد شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، وانهيار أسرة الشاب، وشارك في الجنازة سيدات القرية والشباب والأطفال وكبار السن، وتم تشييع الجنازة في مشهد جنائزي مهيب.

هتاف أثناء تشييع الجثمان

وردد مشيعو جنازة شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، هتافات خلال تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، ومن بين الهتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، وظل الأهالي يدعون له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الجميع الصبر على فراقه.

وأكد عدد من الشباب بالقرية، على أن الفقيد كان لا يحب المشاكل ولا يقدم على المشاجرات، وكان محبوبا من جميع أهالي القرية، مطالبين بالقصاص من المتهمين.

إخطار بواقعة القتل

وتلقت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بمقتل «حسين أبو حامد»، 32 سنة، مقيم بقرية كفر ربيع، على يد شابين بسلاح خرطوش، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بقتل «حسين»، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي.