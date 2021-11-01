«طب بنها» تدشن حملة توعية بلغة الإشارة عن سرطان الثدي

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة بنها، مبادرة «إيد بإيد نخلي السرطان بعيد»، تزامنا مع «أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي»، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، للكشف عن أورام الثدي، والتي تهتم بترجمة البرامج التوعوية لها بلغة الإشارة.

طب بنها تستضيف جمعية الصم والبكم

على هامش المبادرة، تم استضافة جمعية الصم والبكم بحضور دكتور سعيد سامي من التلفزيون المصري، لنقل التوعية بالحملة بلغة الإشارة.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، ووكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة نيرمين عدلى محمود، والدكتور محمد جوده وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة رئيس قسم الباثولوجى ومدير وحدة الكشف المبكر للأورام الدكتورة تغريد عبدالسميع.

عدلي: مبادرات الرئيس أعادت الحياة للمصريين

وأشارت الدكتورة نرمين عدلي، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن تلك الخطوة ضمن أنشطة وحدة الكشف المبكر عن الأورام والتى يتم بها تشخيص جميع أورام الثدى، وكذلك التشخيص المبكر لجميع أنواع الأورام، مشيرة إلى أن مبادرات الرئيس تعطي الضوء لكل المؤسسات للعمل خلالها خاصة المبادرات الصحية التي أعادت الروح للمواطنين.

وأضافت «عدلي»، أنه تم وضع جدول زمني للقيام بمسح للسيدات داخل وخارج جامعة بنها للاطمئنان عليهن وتقديم الرعاية الطبية لمن تثبت إصابتها بالمرض والمتابعة الدورية لها.