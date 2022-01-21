تطوير طريق المطار لاستعادة الوجه الحضاري.. «بوابة رئيسية لمصر» (صور)

أعلنت محافظة القاهرة تنفيذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لتجميل وتطوير الطرق بداية من مطار القاهرة وشارع صلاح سالم حتى العباسية بطول 8 كيلومترات لاستقبال الزائرين وضيوف مصر في أبهى صورة، باعتبارها البوابة الرئيسية لدخول والخروج لمطار القاهرة، مشيرة إلى أنه تم تطوير الجزر الوسطى بالطريق ومنطقة تمثال رمسيس حيث يستقبل ضيوف مصر القادمين عبر مطار القاهرة، وهو أيضا آخر المودعين لهم عند مغادرتهم من محافظة القاهرة.

تطوير طريق المطار

وأضافت محافظة القاهرة، في تقريرها أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة المظهر الحضاري لميادين وشوارع والطرق الرئيسية بالعاصمة، فقد وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأعمال التطوير التي نفذتها كوادر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، من خلال تطوير الجزيرة الوسطى الممتدة من نزلة المطار إلى العباسية بطول 8 كيلو مترات، ومنها المنطقة المحيطة بالتمثال، حيث تمت زراعتها بالنباتات النادرة والزهور المقاومة للتلوث وعوادم السيارات فضلا عن إضاءة التمثال على نحو يضفى لمسة جمالية وحضارية للطريق.

وأوضحت أن تمثال رمسيس الموجود بطريق صلاح سالم المؤدى إلى المطار هو نسخة طبق الأصل من تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله للمتحف المصري الجديد بعد أن ظل على مدى سنوات قابعا في ميدان رمسيس قبل أن يتم نقله لموقعه الحالي في بهو المتحف الجديد.

عمل عمرات كاملة لأسطول هيئة النظافة

وفى سياق متصل، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، الإنقاذ المركزي للهيئة بحي حلوان، والتأكد من مدى جاهزية المعدات وعربات الـ4 طن والقلاب من عمل عمرات كامله وتحسين مظهر السيارات ضمن المرحلة الثالثة للإصلاح ورفع كفاءة السيارات ورفع كفاءة الإنقاذ المركزي من مباني وورش، مع متابعة سير العمل وأعمال العمرات التي تتم داخل المجمع.

وأشار الشرشابى إلى أن ما يتم من أعمال داخل المجمع من إصلاحات وعمرات لأسطول الهيئة من معدات يقوم به الفنيين من جهد مضاعف لإنجاح الهيئة وتطويرها، مشيدا بأداء جميع العاملين بالهيئة بكل المجمعات وخاصة الجراجات من فنيين ومهندسين، من حيث الإصلاحات والصيانة لمعدات وسيارات الهيئة ممن يوفر ملايين الجنيهات للهيئة وتتم الأعمال تحت إشراف المهندسة رحاب أباظه مدير عام الجراجات ومديري المجمعات والفنيين كلا في قطاعه.