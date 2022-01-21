ضبط 91 متهما في 88 قضية استغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
كتب:
الوطن
04:52 م | الجمعة 21 يناير 2022
وزارة الداخلية
واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول والأعمال الإجرامية .. وقد أسفرت جهودها خلال الفترة من 15/1/2022 حتى 20/1/2022 عن ضبط (88) قضية متنوعة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) فى مجالات (الإتجار بالبشر – إفساد وإستغلال الأحداث فى أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر) بإجمالى 91 متهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.