الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة.. في 7 خطوات

«تكافل وكرامة» برنامج دعم نقدي يهم الكثيرين الذين يبحثون عن طرق للاستعلام والاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التضامن لبعض الفئات والأسر المحتاجة، وفي إطار التيسير على المواطنين أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طرق الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة، من خلال طريق اتباع بعض الخطوات والدخول على رابط معين مخصص لذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، تفاصيل الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

1- في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- ستظهر لك عدة خيارات انقر على برنامج تكافل وكرامة.

3- وبعدها اضغط على خيار الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

4- اكتب الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

5- الضغط على استعلام.

6- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ستظهر نتيجة الاستعلام.

7- يظهر للمستعلم بعض البيانات عند الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة، منها المحافظة والإدارة الاجتماعية، كما يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد، وحالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف»، وفي حالة رفض المستعلم بتم توضيح السبب.

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

وفيما يلي نعرض موانع صرف دعم تكافل وكرامة وفق ما ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي:

- من أسباب عدم الاستفادة من تكافل كرامة حيازة الشخص وامتلاكه لأرض زراعية أكبر من فدان، أو في حال امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، بالإضافة إلى امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، وامتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر، والعمل في القطاع الخاص أو الحكومة سواء بتأمين أو دون تأمين.

رقم شكاوى تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي خصصت رقما ساخنا لتلقي شكاوى تكافل وكرامة، وذلك للاستعلام عن بطاقات صرف الدعم النقدي المشروط ونتيجة القبول من عدمه، وهو 19680، كما خصصت البريد الإلكتروني «tk.grievance@moss.gov.eg».