التضامن: 25 ألف خدمة قدمتها مبادرة بلا مأوى للكبار خلال عامين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إحصائيات الخدمات التي قدمت للكبار بلا مأوى منذ يناير 2019 حتى 2021، موضحة أنه تم توفير عدد 2345 إسعافات أولية وخدمات طبية، وتنفذ عدد 11703 حملات توعية وتسليم 1484 بطاطين وعدد 87780 وجبات.

ترصد «الوطن» في السطور التالية إحصائيات الخدمات التي قدمت للكبار بلا مأوى منذ يناير 2019 حتى 2021.

خدمات قدمت للكبار بلا مأوى

-2345 إسعافات أولية وخدمات طبية.

-11703 توعية.

-1484 بطاطين.

-87780 وجبات.

-130 أثاث.

-2840 أوراق ثبوتية ومحاضر عثور.

-647 دمج.

-25 ألف و271 خدمة تم تقديمها لكبار بلا مأوى.

تم التعامل مع 3293 رجل و1599 سيدة، بإجمالي 4892 كبار بلا مأوى.

وترصد «الوطن» في السطور التالية إحصائيات العمل مع الأطفال بلا مأوى.

خدمات قدمت للأطفال بلا مأوى

-5966 أطفال بلا مأوى.

-9063 أطفال عمالة بالشارع.

-2398 أطفال مع أسرهم بالشارع.

-17 ألف و427 إجمالي حالات أطفال بلا مأوى الذين تم التعامل معهم.

-تم دمج 2029 طفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تم دمج 556 طفل بأسرته.

-909 طفل تم دمجهم من خلال مؤسسات الرعاية.

-868 دمج بالتعليم ومحو الأمية.

- 758 دمج مهنة داخل الدار.

-5140 إجمالي الدمج.

قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، في بيان له، إنه يتم العمل من خلال الفريق على مستوى 14 محافظة، وهم «الجيزة، القاهرة، بني سويف، أسيوط، المنيا، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد»، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة مع الأطفال في وضعية الشارع.

وفي سياق منفصل، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى يعمل في جميع المحافظات المستهدفة بالبرنامج، موجهة الفريق بسرعة التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى، وفحص البلاغات الواردة من كل مصادر الشكاوى والإبلاغ.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة للمواطنين في وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية، كما تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.