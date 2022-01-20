 شاب ينهي حياته شنقا في العجوزة.. والعثور على جثة متحللة بمدينة نصر  

أنهى شاب حياته شنقا في ظروف غامضة في حي العجوزة ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، واستدعت أفراد أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة.

انتحار شاب شنقا

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا بالعثور علي جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «م.ع»، 37 سنة، وبالفحص تبين وجود حبل حول عنقه كما تبين خلو الجثة من ثمة أصابات أخرى، كما كشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة ولا توجد بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي جثة ربة منزل متحللة بمدينة نصر

من جهة أخرى، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ربة منزل متحللة داخل شقتها في مدينة نصر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من داخل احدي الشقق السكنية بالعقار، وتغيب مالكة الشقة منذ أسبوع، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وعُثر على جثة سيدة تدعى «روحية.م»، 40 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين أنّ الجثة في حاله تعفن رمي كامل، كما تبين عدم وجود كسر في منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن.