«التضامن»: 8.5 مليون زيارة منزلية للتوعية بتنظيم الأسرة في أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

أنشطة وزارة التضامن في أسبوع

الأحد 16 يناير

• مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، ينفذ 8,5 مليون زيارة منزلية للتوعية بتنظيم الأسرة و220 سيدة تتردد على عيادات «2 كفاية» الجمعيات الأهلية الشريكة و168 ألف سيدة، تستفيد من وسائل تنظيم الأسرة.

• عمليات فرز للمتقدمين في مسابقة تشغيل 20 ألف رائدة مجتمعية، وبدء اجراء مقابلات شخصية لاختيار الأنسب.

• انعقاد اللقاء النوعي السنوي لمديري إدارات الخدمة العامة على مستوى مديريات الجمهورية، بهدف تطوير القدرات والمهارات اللازمة والمؤهلة لإرساء قواعد عمل جديدة.

• عقد لقاء مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمناقشة مشاركة المجتمع المدني في مبادرة إدارة 100 ألف وحدة سكنية مُجٌهزة لإيجار الشباب، في إطار برنامج «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

الإثنين 17 يناير

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عقد لقاء مع الخبراء والمتخصصين ويستعرض نتائج بحث «مشكلة الانتحار في المجتمع المصري»، لمناقش أبعاده وآليات الوقاية منه، موصيا بضرورة التعاون مع الإعلام لتقصي الجوانب المختلفة لعلاقة وسائل الإعلام بالانتحار، كما يوصي بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.

• صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، عقد اجتماعًا مع حملة الوثائق بالصندوق، لمناقشة توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة وتحويلهم لقوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع، ووافق بالإجماع على تعيين وزارة الأوقاف الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق لصندوق عطاء الخيري، بصفتها من أكبر حملة الوثائق في صندوق عطاء.

الثلاثاء 18 يناير

• التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى، بينهم طفل وآخر من ذوي الهمم في 3 محافظات.

• القباج تعلن انتهاء المشروع القومي «مودة» من تدريب أكثر من 54 ألف طالب وطالبة على مستوى 10 جامعات، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

• تخريج 75 متعافيا جديدا من تعاطى المخدرات بفرع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان بكلية طب جامعة المنصورة.

الأربعاء 19 يناير

• مجلس الوزراء يوافق على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر.

• وزيرة التضامن تلتقي بالمدير التنفيذي لمؤسسة «فيس البلجيكية للأطفال»، بهدف مناقشة إنشاء دار مركزي لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من كريمي النسب وتخريجهم إلى أسر كافلة وبيوت آمنه، بدلا من تحويلهم على مؤسسات رعاية اجتماعية.

• القباج تجتمع مع خبراء من المجتمع المدني بشأن إعداد خطة دعم وتنمية المجتمع المدني في عام 2022 الذي أعلنه رئيس الجمهورية عاما للمجتمع المدني.

• إطلاق مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية بجامعة الأزهر فرع طنطا، بهدف دعم الطلاب ذوي الإعاقة وبصفة خاصة الإعاقة البصرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

• تسليم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات، قروضا لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين و500 ألف جنيه.

الخميس 20 يناير

• وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة «الإسكوا»، لمناقشة الخطة الموحدة للحماية الاجتماعية في مصر، وتوحيد قواعد بيانات الحاصلين على الدعم، وتكامل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

• اجتمعت الوزيرة، مع اللجنة القومية للمبادرة التربوية، لدعم الآباء والأمهات المصريين نحو التربية الإيجابية وتنمية الأسرة «التربية.. مشاركة»، بهدف وضع منهجية وخطة عمل لدعم الوعي والسلوك الأسري الصحيح في التربية.

• انتهاء معرض «ديارنا للأثاث المنزلي» بمحافظة المنيا، ووصلت أرباحه إلى حوالي 6,5 مليون جنيه مصري.

• غلق باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.