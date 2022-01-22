شيخ مشايخ سيناء: نشهد تنمية لم تحدث منذ الفتوحات الإسلامية

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن أرض الفيروز دخلت التاريخ حيث شهدت حروب عدة منها حرب 1948، وحرب 1956، ونصر أكتوبر 1973، ثم ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما رأى أن سيناء تضيع نظر إليها نظرة اقتصادية كبيرة، وعمل على ربطها بالأم من خلال الأنفاق والطرق، وبناء كم هائل من المنازل والمساكن البدوية، وشهدت تنميةً لم تحدث منذ أيام الفتوحات الإسلامية.

طفرة سياحية بسبب منتدى الشباب

وأضاف «سالم»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، أن الشيء الذي لفت نظره هو دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منطقة الرويسات في شرم الشيخ دون أي حراسة، وأول ربط لسيناء مع باقي أجزاء الوطن كان في الرويسات، ومبادرة حياة كريمة تعمل فيها أيضًا، مشددًا على أن ما نُفّذ في سيناء لم يُنفذ مثله في أي وقت سابق، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عقد مؤتمرات عدة للشباب في شرم الشيخ، وهذا أدى إلى تنمية كبيرة لأهالي سيناء، وأدى إلى طفرة سياحية.

مشاريع عملاقة

وأشار إلى أنه يرغب في حضور عدد كبير من شباب وشيوخ أهالي سيناء للمؤتمر المقبل، مشددًا على أنهم يرغبون أيضًا في توظيف الشباب في شركات البترول والتعدين، وأنّ الحكومة قدمت لهم الكثير، لكنهم يريدون المزيد.

وأكد أنّ الدولة أنشأت مشروعات عملاقة منها تطوير ميناء الطور، مطالبًا بدعم جمعية مجاهدي سيناء من قبل وزارة التضامن.

وأوضح أن أهالي سيناء فرحون جدًا بالحصول على مساكن بها مولدات كهرباء، مشيرًا إلى أن مصر بخير وولادة وقادرة على دحر الإرهاب، وطالما الرئيس السيسي نظر نظرة إلى سيناء فالأمور ستكون جيدة، وغدًا سيكون هناك تسليم مزارع ومنازل جديدة للأهالي.