مدن في مصر تسجل أقل من 10 درجات اليوم: «طقس شديد البرودة»

تشهد مصر في الآونة الأخيرة، طقس شديد البرودة، حيث انخفضت درجات الحرارة كثيرًا، وشهدت بعض المناطق سقوط أمطار وتقلبات في حالة الطقس، وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند الخروج.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم، باردًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا، مؤكدا وجود مدن تسجل أقل من 10 درجات اليوم وهو ما نستعرضه فيما يلي:

مدن في مصر تسجل درجات حرارة منخفضة

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

كاترين 08 00

طابا 16 1

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

حالة الطقس

واستمرارا لحالة الطقس السيئ التي تسود البلاد خلال الأيام الماضية، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق ما ذكر بيان الأرصاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق أيضا.